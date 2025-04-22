Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu madde, çok sayıda sentetik ecza hapı, ruhsatsız av tüfeği ele geçirirken konuyla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirdağ ilçesinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla uyuşturucu madde üretimi ve kullanımına bir darbe daha vurdu. Narkotik Tespit Planı kapsamında yürütülen titiz çalışmalar sonucunda ekipler, G.E.Ö. ve A.A. isimli şahısların ikametlerinde mevsimsel iklimlendirme sistemi kullanarak yasadışı kenevir yetiştirdikleri ve uyuşturucu madde kullandıkları bilgisine ulaştı. Elde edilen istihbari bilgi doğrultusunda adli makamlardan alınan arama kararıyla, söz konusu adrese narkotik tespit köpeği desteğiyle operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda: 63 kök kenevir bitkisi, 407 gram esrar maddesi, 32 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 297 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet iklimlendirme sistemi, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahıslara, 19 bin 593 TL idari para cezası uygulanırken, iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR