Polisten torbacılara yönelik operasyon: 1 tutuklama

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 114 adet uyuşturucu hap ve bir tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda baskın yapılan bir iş yerinde yapılan aramada 114 adet uyuşturucu hap ile tabanca ele geçirildi. Operasyonda N.A. ile M.D., isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan N.A. isimli şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapılırken M.D., isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
