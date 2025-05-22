Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Afyonkarahisar'da torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik polis tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. 158 adet uyuşturucu hapın ele geçirildi operasyonda gözaltına alınan H.Y., isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla adliye sevk edilen S.Y., isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR