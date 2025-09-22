Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde 12,80 gram uyuşturucu madde ve 557 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.G. isimli şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ve haplarla yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezindeki kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 12,80 gram uyuşturucu madde ile557 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan ve polis tarafından gözaltına alınan M.G., isimli şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kolombiya'da maden göçüğünde 7 madencinin cansız bedeni bulundu

Maden göçüğünde 7 madencinin cansız bedeni bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altın 5000 TL'yi aşarak rekor kırdı

Gram altın rekor kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.