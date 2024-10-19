Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma, uyuşturucu satışı yaptığı şüphesiyle bir şahsın evine düzenlediği baskında birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Y.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu satacağı bilgisi üzerine jandarma tarafından evine baskın düzenlenen bir şahsın adresinde yapılan aramamda 762,95 gram bonzai emdirilmiş tütün ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde ikamet eden Y.K. isimli şahsın çeşitli yollardan temin ettiği uyuşturucu maddeleri satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ve şahsın adresine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 762,95 gram bonzai emdirilmiş tütün, 5 adet bonzai emdirilmiş tütün ile doldurulmuş makaron, 6 adet sentetik ecza hapı, 4,77 gram esrar, tabanca ve mermiler ele geçirdi. Olayın ardından Y.K., isimli şüpheli gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Jandarma 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

 'Yenidoğan Çetesi'nin tape kayıtları kan dondurdu: Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla

"Çocuğu bugün yaşat, o parayla alem yaparız"

 Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çetenin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi
Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?

Üstü çizildi mi? Bakan Tekin'e açıkça soruldu, pek umutlu konuşmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eli böğründe tarifi! En güzel eli böğründe tarifi! Eli böğründe tarifi nasıl yapılır? Eli böğründe için malzemeler! Ali Çuhadar kimdir? MasterChef Kahramanmaraşlı Ali Çuhadar kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Rıza Uçan kimdir? Sağlık Bakanlığı görevinden neden alındı? 19-20 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Güney Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Ergin kimdir? Metin Ergin hayatı ve biyografisi Adana elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.