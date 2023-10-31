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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.H'nin evinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurduğu, kullandığı ve ticaretini yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, bir miktar esrar ele geçirildi ve S.H. gözaltına alındı.