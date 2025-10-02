Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Bin 757 Hapla Tutuklama

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Bin 757 Hapla Tutuklama
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 8 bin 757 uyuşturucu hap ele geçirilirken, bir şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 bin 757 uyuşturucu hapla yakalanan şahıs çıkarıldı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre operasyon Çobanlar ilçesinde gerçekleştirildi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri bir şahsın evine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 8 bin 757 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ile kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
