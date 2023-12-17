Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 528 Gram Esrar ve 14.500 TL Ele Geçirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen baskında, 528 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 14.500 TL para ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde polis tarafından iki eve yapılan baskında 528 gram esrar başta olmak üzere suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 500 TL para ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Başmakçı Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde iki ayrı eve uyuşturucu baskını yapıldı. Baskında yapılan aramalarda 528.84 gram esrar, 174.33 gram Hint keneviri tohumu,

hassas terazi, el terazisi ve 14 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili S.B., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başmakçı Haberler

Bakmadan Geçme

ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? 4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu? VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 88. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (159. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (76. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (17 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 17 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu? 17 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? 2024 GÜNEŞ PATLAMASI NE KADAR SÜRECEK? Güneş patlaması ne zaman gerçekleşecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title