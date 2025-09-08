Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Gözaltında

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada yaklaşık 30 gram değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile 45 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından araç da bulunan H.S., H.G., E.K., A.A. ve E.K. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR