Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Gözaltında
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri bir otomobilde yaptığı aramada 30 gram uyuşturucu madde ve 45 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada yaklaşık 30 gram değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile 45 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından araç da bulunan H.S., H.G., E.K., A.A. ve E.K. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa