Torbacı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Torbacı operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da yapılan narkotik operasyonunda 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Operasyonda 14 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve diğer uyuşturucu ürünleri ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre operasyon kent merkezinde yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda birçok adrese baskın yapıldı. Baskında yapılan aramalarda 14 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 0,25 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturu hap ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan

H.D., İ.K., ve İ.D. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine yollandı. - AFYONKARAHİSAR

