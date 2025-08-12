Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo 750 Gram Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo 750 Gram Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da polis, 2 otomobilde gerçekleştirdiği uygulamada 3 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 otomobil uygulama noktasında durduruldu. Ekiplerce araç içerisinde yapılan aramada, 3 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak Y.A., E.B. ve R.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
