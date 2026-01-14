Haberler

Polis 25 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirdi

Polis 25 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirdi
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde polis ekipleri bir köy evine düzenlediği baskında 25 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve 4 bin 930 TL nakit para ele geçirdi. B.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi, H.K. hakkında ise işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da polis köy evine yaptığı baskında 25 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Dazkırı ilçesinde gerçekleştirildi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler ilçeye bağlı bir köydeki eve baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 25 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile 4 bin 930 TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. Olayın ardından B.D. ve H.K., isimli şahıs gözaltına alındı. B.D., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.K. isimli şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

