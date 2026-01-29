Haberler

Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 38 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddesi ile yakalanan bir kişi tutuklandı. Operasyonda ayrıca 1 gram uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan bir makas ile kimyasal madde ele geçirildi.

ve imalat aşamasında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet makas ile kimyasal madde şişesi ele geçirildi. Olayın ardından Ö.K.. O.O. ve T.A., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslardan Ö.K. ve O.O. hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, T.A., isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

