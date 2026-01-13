Polis 12 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirdi
Afyonkarahisar'da polis, şüpheli bir aracı durdurarak yaptığı aramada 11 bin 982 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 11 bin 982 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından B.İ. ve M.O.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
