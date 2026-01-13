Polis 12 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirdi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan Bir araçta yapılan aramada 11 bin 982 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 11 bin 982 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından B.İ. ve M.O.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR