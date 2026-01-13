Haberler

Polis 12 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirdi

Afyonkarahisar'da polis, şüpheli bir aracı durdurarak yaptığı aramada 11 bin 982 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan Bir araçta yapılan aramada 11 bin 982 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 11 bin 982 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından B.İ. ve M.O.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

