Afyonkarahisar'da tuğla yüklü tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tuğla yüklü tır ve otomobillerin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde Karahisar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, P.E. (18) idaresindeki 32 PE 410 plakalı otomobil, üst geçitte A.Ç. (41) idaresindeki 03 RB 400 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerler üzerinde asılı kaldı. Devrilen tırın kopan kupa bölümü, demir bariyerlere çarptıktan sonra karşı yöne geçerek M.V. yönetimindeki 03 AEZ 933 plakalı otomobil ile M.O. idaresindeki 03 ACH 111 plakalı başka bir otomobile çarptı. Kazada tır sürücüsü A.Ç. ile 7 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken A.Ç., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada devrilen tırın dorsesindeki tuğlalar ise yola dağıldı. Köprü, kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kaldı. Karayolundaki trafik alternatif yollardan sağlandı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı