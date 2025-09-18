Afyonkarahisar'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Çocuk Yaralandı

Haberler

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir otomobilin traktöre çarpması sonucu gerçekleşen kaza, traktör sürücüsünün hayatını kaybetmesine ve yanında bulunan 2 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da otomobilin çarpması sonucu devrilen traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken kazada bir kişide yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.E. idaresindeki 35 BSL 044 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden S.A.,nın kullandığı 03 ADP 708 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki kaldırıma çıkarak devrildi. Kazada traktör sürücüsü S.A., olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan 2 yaşındaki C.D., ise yaralandı. Yaralanan çocuk kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
