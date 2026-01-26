Hurdaya dönen araçta kazayı şans eseri yaralı atlattı

Afyonkarahisar'ın meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak şarampole devrildi. Sürücü kazayı şans eseri yaralı atlattı.

Kaza, Bolvadin çevre yolu üzerindeki servis yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, H.H.Ş. idaresindeki 68 ABM 033 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, takla atarak şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR