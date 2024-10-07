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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası Görüntüleri Yayınlandı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası Görüntüleri Yayınlandı
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde ve Çay ilçesinde yaşanan trafik kazalarının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini basınla paylaştı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda yaşanan ve şehir güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini yayınladı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezinde yaşanan bazı trafik kazalarının görüntüleri basınla paylaşıldı. Görüntülerde, Çay ilçesi Aşağı Dörtyol kavşağında otomobillerin çarpıştığı anlar yer aldı. Kent merkezinde de otomobillerin çarpışması ve minibüs ile otomobilin çarpışması kameralara yansıdı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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