Afyonkarahisar'da Trafik Kazası Görüntüleri Yayınlandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda yaşanan ve şehir güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini yayınladı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezinde yaşanan bazı trafik kazalarının görüntüleri basınla paylaşıldı. Görüntülerde, Çay ilçesi Aşağı Dörtyol kavşağında otomobillerin çarpıştığı anlar yer aldı. Kent merkezinde de otomobillerin çarpışması ve minibüs ile otomobilin çarpışması kameralara yansıdı. - AFYONKARAHİSAR