Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 9 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzerindeki Ayazini köyü yakınlarında, E.Ç. (25) yönetimindeki 55 PB 303 plakalı hafif ticari araç ile S.B. (62) idaresindeki 42 ACA 20 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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