Afyonkarahisar'da kaza: 3 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Akçin köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.G. idaresindeki 20 TD 444 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

