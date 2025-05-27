Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje giren hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S., idaresindeki 35 BHD 769 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje girdi. Kazada sürücü ile birlikte Y.A. ve S.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR