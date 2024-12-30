Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü İ.T.'nin idaresindeki 07DN346 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında devrildi. Kazada, İ.T. ve araçta yolcu olarak bulunan N.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Emirdağ Devlet Hastanesine götürürken, jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR