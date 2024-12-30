Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü İ.T. direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını devirdi. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü İ.T.'nin idaresindeki 07DN346 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında devrildi. Kazada, İ.T. ve araçta yolcu olarak bulunan N.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Emirdağ Devlet Hastanesine götürürken, jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR