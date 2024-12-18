Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin aracın takla atması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T. İdaresindeki 26 AHC 681 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Refüje girerek ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR