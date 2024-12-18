Üye Girişi
Haberler
Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e
Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk
Suriye Milli Ordusu, teröristlerin elindeki Kobani'ye harekat hazırlığında
Bir sonraki adımları ABD'nin planlarını bozacak cinsten
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e Noel oyuncaklı darbe
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e ölümcül hediye
Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
Eski belediye başkanları birbirine düştü

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi çıkışında meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin aracın takla atması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T. İdaresindeki 26 AHC 681 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Refüje girerek ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü iş insanının şüpheli ölümü
img

Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
img

Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı piyasadaki bu oyuncakları toplatma kararı aldı
İşte bakanlığın toplatma kararı aldığı oyuncaklar
'Sahte içki sattın' diyerek tekel bayisini bastı, öldüresiye dayak yedi
"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, sonu kötü oldu
Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor
Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor
Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
Son hali içler acısı
Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
Ziyech'ten Okan Buruk ve Galatasaray'a ağza alınmayacak sözler

Son Dakika Haberleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Kastamonuspor-Bodrum FK maçı CANLI, HD izle! Kastamonuspor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün ve hangi güne denk geliyor? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izleme linki! Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Boluspor-1461 Trabzonspor FK maçı CANLI HD, şifresiz izle! Boluspor-1461 Trabzonspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı izleme linki! Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef'te ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketin sahibi kim oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? 19 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Müge Anlı canlı yayın izle! 18 Aralık Müge Anlı'da neler oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.