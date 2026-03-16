Hurdaya dönen araçlarda 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Aydın köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yahya Gümüş idaresindeki 03 SB 101 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen H.İ.Ö., idaresindeki 45 V 3730 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada, her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yahya Gümüş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı