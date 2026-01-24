Tırla çarpışan otomobilde 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tırla çarpışarak hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Akçin köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 33 AHC 348 plakalı tır, M.K'nin kullandığı 20 GP 414 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve şarampole devrilen otomobilde sürücü ile birlikte M.K. (65), Ö.K. (34), S.B.K. (12) ve K.K. (5) yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde yaralılar olay yerine gelen ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR