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Afyonkarahisar'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralanırken, olayda çarpışmanın şiddeti ile traktör ortadan ikiye bölündü.

Edinilen bilgilere göre, Çalışlar mevkiinden gelerek Afyon Caddesi üzerinden şehir merkezine dönmek isteyen Y.MA. (50) idaresindeki traktöre, O.O. (22) yönetimindeki 34 LLR 67 plakalı tır çarptı. Kazada ortadan ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı