Devrilen tır karayolunu ulaşıma kapattı

Afyonkarahisar'da 25 ton mandalina yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı ve gidiş-geliş trafiği 2 saat boyunca kapandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 25 ton mandalina yüklü tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, bir beldeye giden karayolu ise ulaşıma kapandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Susuz beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 US 769 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olayı yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Organize Sanayi Bölgesinden, Susuz beldesine giden karayolu yaklaşık 2 saat çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Çevrede yaşayan vatandaşlar ise karayolunun genişletilmesi talebinde bulunarak bölgede sık sık kazalar meydana geldiğini ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR

