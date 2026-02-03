Haberler

Şarampole devrilen ticari taksi sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen ticari taksinin sürücüsü Abuzer Karamoçu, kaza sonucunda hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen ve hurdaya dönen ticari taksinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Işıklar beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abuzer Karamoçu yönetimindeki 03 T 1004 plakalı ticari taksi sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hurdaya dönen otomobilde Karamoçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

