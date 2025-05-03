Afyonkarahisar'da Tedavi İçin Giden Hırsız Yakalandı

Afyonkarahisar'da Tedavi İçin Giden Hırsız Yakalandı
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden dizüstü bilgisayar çalan B.K. (48) polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar tedavi için gittiği Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden dizüstü bilgisayar çalan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde bulunan bir adet dizüstü bilgisayarın 24 Nisan 2025 tarihinde çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan kamera incelemeleri ve saha araştırmaları sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin B.K. (48) olduğu tespit edildi. Şüpheli, çaldığı dizüstü bilgisayarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen bilgisayar kuruma teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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