Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdukları bir araçta yaptıkları aramada tarihi eser niteliğinde küçük bir heykel ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yapılan çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir araç durdu. Durdurulan araçta yapılan aramada; 1 adet mermer heykel ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslara ekipler tarafından A.Ç. ile O.B. isimli şahıslara adli işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR