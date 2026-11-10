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Afyonkarahisar'da tamirhanede sobanın parlamasıyla 2 çalışan yaralandı

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Afyonkarahisar'da bir tamirhanede sobaya yanıcı madde dökülmesi sonucu çıkan parlamada 2 çalışan yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı; durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar'da bir iş yerinde sobanın parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, 2. Küçük Sanayi Sitesindeki bir tamirhane dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkanda ısınmak için soba yakmak isteyen çalışanlar sobaya yanıcı bir madde döktü. Dökülen maddenin parlaması sonucu iki çalışan yaralandı. Yaralılar olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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