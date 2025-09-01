Afyonkarahisar'da Takla Atan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da Takla Atan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada kontrolünü kaybeden otomobil takla atarak şarampole girdi. Sürücü ve 3 yolcu yaralandı.

Afyonkarahisar'da takla atarak şarampole giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Hırka köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç., idaresindeki 03 LF 216 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atarak şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte H.Ç, E.Ç. ve İ.E.Ç. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yumruk attı, tükürdü! Luis Suarez kupa maçında ortalığı birbirine kattı

Yumruk attı, tükürdü! Kupa maçında ortalığı birbirine kattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması

Takımın başına mı geçiyor? İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.