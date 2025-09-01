Afyonkarahisar'da Takla Atan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da takla atarak şarampole giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Hırka köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç., idaresindeki 03 LF 216 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atarak şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte H.Ç, E.Ç. ve İ.E.Ç. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR