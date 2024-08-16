Afyonkarahisar'da takla atan araçta 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da takla atarak yol kenarındaki refüje giren hafif ticari araçta 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bayat ilçesi Köroğlu beli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.K., yönetimindeki 03 AEC 296 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte S.B., E.Y.T., S.K., A.K. ve M.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR