Haberler

Takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karahisar Köprülü Kavşak yakınlarında meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karahisar Köprülü Kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.D., yönetimindeki 03 AHD 472 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak! Tarihi zafer tüm ülkeyi sokağa döktü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi

Ülkede OHAL ilan edildi! 300 ev küle döndü, ölü sayısı bilinmiyor
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon