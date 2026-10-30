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Afyonkarahisar'da sopalı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı, 4 şüpheli aranıyor

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Afyonkarahisar'da sopalı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı, 4 şüpheli aranıyor Haber Videosunu İzle
Afyonkarahisar'da sopalı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı, 4 şüpheli aranıyor
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Afyonkarahisar'da Kadınana Caddesi'nde güpegündüz sopa ve demir çubuklarla saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralandı. 4 saldırgan kaçarken polis yakalamak için çalışma başlattı; olay çevrede korku ve paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar'da kentin en işlek caddelerinden birinde güpegündüz yaşanan sopalı ve demir çubuklu saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin olayın ardından kaçtığı ve halen arandıkları öğrenildi.

Olay, kent merkezinde Kadınana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi, cadde üzerinde bir şahsa sopa ve demir çubuklarla saldırdı. Grup, aldığı darbelerle yere düşen şahsı acımasızca tekmeleyerek ve sopalarla darbetti. Aldığı darbelerle ağır yaralanan şahıs, yaklaşık 10 dakika süren kavganın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan 4 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Kentin en işlek noktalarından birinde gündüz vakti yaşanan saldırı, çevredeki esnaf ve vatandaşlar arasında büyük korku ve paniğe neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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