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Afyonkarahisar'da Sobaya Benzin Dökünce Facia: Bir Ölü, Dört Yaralı

Afyonkarahisar'da Sobaya Benzin Dökünce Facia: Bir Ölü, Dört Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sobaya benzin döken kişilerin neden olduğu yangında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da köy evinde ısınmak için yakmaya çalıştıkları sobaya benzin döken şahıslardan biri öldü, 4'ü yaralandı.

Olay, Çay ilçesi Koçbeyli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A.B.'ye ait evde gece saatlerinde ısınmak için kurulan sobaya evde bulunan şahıslar tarafından benzin döküldü. Benzinin parlaması sonrası yangın çıktı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede S.K., isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan diğer 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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