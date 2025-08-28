Afyonkarahisar'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde İ.Ç. isimli şahıs, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da bir şahıs evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Bolvadin ilçesi Konak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ç., isimli şahıs sabah erken saatlerde evinden çıkarak iş yerine gitmek üzere aracına bindiği esnada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. Silahı ateşleyen şahıs olayın ardından yaya olarak kaçtı. Saldırıda yaralanan İ.Ç., ise çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ederken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
