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Afyonkarahisar'da Servis Aracının Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Servis Aracının Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'da öğrenci almak üzere giden servis aracı, bir otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da öğrenci almaya giden servis aracının otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ayrıca hayatını yitirenlerin kimlikleri de belli oldu.

Kaza, sabah erken saatlerde Sandıklı ilçesi Alagöz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D., idaresindeki 03 AFN 701 plakalı okul servis aracı öğrenci almaya giderken henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Mustafa Çimen'in kullandığı 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı. Şarampole devrilen otomobildeki sürücü ile Durmuş Tanrıkulu, Rasime Tanrıkulu, Yadigar Çimen ve Emine Çimen ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Çimen, Durmuş Tanrıkulu, Rasime Tanrıkulu ve Yadigar Çimen yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Emine Çimen'in ise tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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