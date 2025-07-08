Afyonkarahisar'da Sahte Reçete ile Narkotik İlaç Ticareti Yapan 18 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktorların imzasını taklit ederek sahte reçeteler düzenleyip narkotik ilaçlar sattıkları tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbarlar üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde doktorların imzalarının taklit edilerek bazı narkotik ilaçların yasa dışı yollarla edinilmesinin sağlandığı ve bu ilaçların üçüncü şahıslara satıldığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası aralarında Devlet Hastanesi'nde görevli biri tıbbi sekreter 10'u temizlik görevlisi olmak üzere toplam 18 şahıs ' Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zarara Uğratılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Operasyonda 638 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Operasyonda gözaltına alınan şahısların isimlerini ise A.D., N.K., Ş.K., C.U., Ö.K., İ.T., S.A., N.D., D.Ş.G, B.G., T.G., M.S., H.S., A.S., A.K., B.L., Y.U. ve O.E. olduğu bildirildi. Operasyonda ayrıca şahıslarla birlikte 633 adet uyuşturucu hap, 5,40 gram bonzai maddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR