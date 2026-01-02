Haberler

Rüşvet operasyonunda 1'i kamu görevlisi 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, eğlence merkezlerine önceden denetim yapılacağı bilgisini vererek rüşvet alan 1 kamu görevlisi ve 1 mekan sahibi tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon, Dinar ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, ilçede faaliyet gösteren alkollü eğlence mekanı sahibi 1 şahsın ilçede görev yapan kamu görevlisi ile irtibatlı olduğu, yapılacak olan uygulama ve anlık denetimler hakkında bilgi aldığı ve bu bilgileri alkollü eğlence mekanı sahibine bildirerek, bunun karşılığında para aldığı ve rüşvet suçunu işlediği şeklinde bilgiler alınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan operasyonda 1 kamu personeli ve 1 mekan sahibi olmak üzere 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, ilçede bulunan 1 eğlence mekanı, 1 iş yeri, 3 ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
