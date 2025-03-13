Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Av Tüfeği ve Kınalı Keklik Ele Geçirildi

Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri kolluk devriyesinde 4 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve kafes içinde canlı halde 3 adet kınalı keklik ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı icra edilen önleyici kolluk devriyelerine devam ediyor. Bu çerçevede Bolvadin'e bağlı Derekarabağ Köy yolunda ekipler A.Z., M.U. ve G.U. isimli şahısların ellerinde 4 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve kafes içerisinde canlı halde 3 kınalı keklik gördü. Bunun üzerine şüpheli şahıslara toplamda 74 bin 568 TL idari para cezası uygulandı. Kınalı keklikler, Bolvadin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı hayvanların korunması için çalışmalarına devam edeceğini açıklandı. - AFYONKARAHİSAR