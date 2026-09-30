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Afyonkarahisar'da polis, lise öğrencilerine güvenlik ve 112 eğitimi verdi

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Afyonkarahisar'da polis, lise öğrencilerine güvenlik ve 112 eğitimi verdi
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Afyonkarahisar'da polis ekipleri, Emir Murat Özdilek Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine bilgilendirme eğitimi verdi. Eğitimde polislik mesleği, 112'nin doğru kullanımı, kişisel güvenlik ve trafik kuralları anlatıldı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri Emir Murat Özdilek Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik kapsamlı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, gençlerin güvenliği ve bilinçlenmesi amacıyla yürüttüğü bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede emniyet görevlileri, il merkezinde bulunan Emir Murat Özdilek Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim programında görevli polis ekipleri tarafından öğrencilere; polislik mesleğinin tanıtımı, 112 Acil Çağrı Merkezi hattının doğru ve etkin kullanımı ile günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken kişisel güvenlik ve trafik kuralları anlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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