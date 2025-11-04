Afyonkarahisar'da Polis Denetimlerinde Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da son bir hafta içerisinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 8 bine yakın kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, denetimlerde onlarca ruhsatsız silahla uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden 27 Ekim-4 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Denetimlerde hapis cezası bulunan 1 şahıs dahil hapis cezası bulunan 10 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik 6 şahıs olmak üzere aranması bulunan toplam 16 şahıs yakalanmıştır. 7 bin 737 şahıs, 2 bin 973 araç sorgusu yapılmıştır. Denetimlerde 3 tabanca, 10 kurusıkı tabanca, 16 tüfek, 251 adet sentetik ecza maddesi, 10 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirilmiştir. Denetimlerde ele geçirilen 22 bıçakla ilgili şahıslara 64 bin 966 TL para cezası kesilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR