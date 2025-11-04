Haberler

Afyonkarahisar'da Polis Denetimlerinde Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da son haftada yapılan denetimlerde 8 bine yakın kişinin kimlik sorgulaması yapıldı ve birçok ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplam 16 şahıs yakalanırken, ele geçirilen bıçaklar nedeniyle 64 bin TL ceza kesildi.

Afyonkarahisar'da son bir hafta içerisinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 8 bine yakın kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, denetimlerde onlarca ruhsatsız silahla uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden 27 Ekim-4 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Denetimlerde hapis cezası bulunan 1 şahıs dahil hapis cezası bulunan 10 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik 6 şahıs olmak üzere aranması bulunan toplam 16 şahıs yakalanmıştır. 7 bin 737 şahıs, 2 bin 973 araç sorgusu yapılmıştır. Denetimlerde 3 tabanca, 10 kurusıkı tabanca, 16 tüfek, 251 adet sentetik ecza maddesi, 10 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirilmiştir. Denetimlerde ele geçirilen 22 bıçakla ilgili şahıslara 64 bin 966 TL para cezası kesilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

