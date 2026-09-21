Afyonkarahisar'da polis, AFSÜ'ye yerleşen 1250 öğrenciye bilinçlendirme eğitimi verdi

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Afyonkarahisar'da polis ekipleri, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine (AFSÜ) yerleşen bin 250 öğrenciye yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyum eğitimlerinde öğrencilere dolandırıcılık, hırsızlık, 112 Acil Çağrı Hattı'nın etkin kullanımı, KADES, "Kadına El Kalkamaz", siber suçların önlenmesi ve güvenli internet kullanımı konularında bilgiler verildi. Eğitimlerde ayrıca siber farkındalığın artırılması ve öğrencilerin maddi ve manevi zararlardan korunmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı