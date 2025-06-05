Afyonkarahisar'da Patpat Aracı Uçurumdan Düştü, 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik uçurumdan aşağı düşen patpat diye tabir edilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Kayabelen köyü Bedeş Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen patpat kontrolden çıkarak uçurumdan aşağı düştü. Olayda H.Y.D., C.Ç. ve A.S. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar ardından ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle inilen uçurumdan çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR