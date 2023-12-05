Afyonkarahisar'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaşamını Kaybetti

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede verdiği yaklaşık 10 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

Olay, Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz kasım ayında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.C.K. idaresindeki 03 PC 139 plakalı otomobil, sokak çıkışında Mehmet Altındağ'ın (57) kullandığı 03 ADG 134 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten yere düşen Altındağ ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı Altındağ yaklaşık 10 günden bu yanan verdiği yaşama mücadelesini kaybetti. Altındağ'ın bugün gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtilirken, yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansımıştı. - AFYONKARAHİSAR