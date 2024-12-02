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Afyonkarahisar'da otomobil traktöre çarptı, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobil traktöre çarptı, sürücü yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Karaadilli beldesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu traktör sürücüsü yaralandı. Olay yerinde jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç., idaresindeki 32 ACT 269 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ş.D.'nin kullandığı 03 HF 240 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Ş.D., yaralandı. Yaralanan sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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