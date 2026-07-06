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Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole girmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G.idaresindeki 26 NR 959 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp ardından şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan M.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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