Üye Girişi
Haberi Paylaş
Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak karşı şeride uçup ardından refüje girip takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Fatih Havaalanı girişi yakınlarında meydana geldi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak karşı şeride uçup ardından refüje girip takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Fatih Havaalanı girişi yakınlarında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.B. idaresindeki 70 FS 408 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bulunduğu şeritten karşı şeride geçerken farklı bir araca daha zarar verdi, ardından refüje takla atarak uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan S.K. ile E.K. ise yaralandı, sağlık ekipleri tarafından çevre hastaneye kaldırıldı. Polis karayolunda trafik güvenliğini alırken, kullanılamaz hale gelen araç ise çekici yardımı ile refüjden kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Konya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title