Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak karşı şeride uçup ardından refüje girip takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Fatih Havaalanı girişi yakınlarında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.B. idaresindeki 70 FS 408 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bulunduğu şeritten karşı şeride geçerken farklı bir araca daha zarar verdi, ardından refüje takla atarak uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan S.K. ile E.K. ise yaralandı, sağlık ekipleri tarafından çevre hastaneye kaldırıldı. Polis karayolunda trafik güvenliğini alırken, kullanılamaz hale gelen araç ise çekici yardımı ile refüjden kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR