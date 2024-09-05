Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş., idaresindeki 06 EBD 610 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan araç ardından şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte R.Ş. (43), A.A.Ş. (11) ve E.Ş. (9) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR