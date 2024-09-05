Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, içerisinde bulunan 2 çocuk dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Şuhut ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş., idaresindeki 06 EBD 610 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan araç ardından şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte R.Ş. (43), A.A.Ş. (11) ve E.Ş. (9) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR